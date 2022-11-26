"С возрастом я становлюсь более эмоциональным. Уже во время гимна я почувствовал, какие эмоции со мной сегодня. Затрудняюсь ответить, почему это было так, но так произошло. После гола отпустило, мои детские мечты сбылись.

Подвиги Левандовски со слезами в видеообзоре матча Польша – Саудовская Аравия – 2:0

Ассист порадовал меня, но для нападающих они не так важны. Я понимаю, что благо сборной Польши – самое главное, но в глубине моего сознания... Я хотел бы однажды рассказать, что не просто побывал на двух чемпионатах мира, но еще и отличился здесь. Тем более что я понимаю – это, возможно, мой последний чемпионат мира. Этот гол был моей мечтой", – приводит слова Левандовски Sport.pl.

Напомним, капитан поляков "сухо" провел ЧМ-2018, но в этот раз отличился голом+ассистом во 2 туре.

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