Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в шоке от результатов матчей Евро-2020, но считает, что у команды Шевченка есть шансы на выход в четвертьфинал турнира.

"Говорить, пройдем мы или не пройдем – это лотерея. Шведы – крепкий орешек, будет трудно. Они боролись до конца, чтобы победить и выйти на Украину в 1/8 финала.

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Не знаю, как будет, но они готовы. Это хорошая команда. шансы 50 на 50. Наши ребята хорошо готовились, но у шведов очень крепкая команда.

Этот чемпионат Европы какой-то ненормальный. Я говорил, что французы выиграют Евро, а вчера мы увидели, что они из себя представляют. Это пижонство. Выигрывали у Швейцарии 3:1, а затем остановились и начали играть каждый сам за себя. Вот они и попались", – сказал Сабо в комментарии Tribuna.

Напомним, поединок между сборными Украины и Швеции состоится уже сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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