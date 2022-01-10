Ветеран Барселоны Жерар Пике никогда не лез за словом в карман, поэтому не смог пройти мимо выпадов наставника Вильярреала.

"Это человек, который через три года все еще жаловался на рефери после поражения со счетом 1:6. Смирись с этим, Унаи", – написал Пике в своем Twitter.

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Перепалка между защитником Барсы и тренером Вильярреала продолжается уже несколько "раундов". Сначала Пике отреагировал на пост Валенсии с критикой арбитража в матче против Реала (1:4).

На вчерашней пресс-конференции Эмери ответил, напомнив, что в ворота Барсы рефери не назначил пенальти за игру рукой от Жерара в матче с Вильярреалом. Здесь Пике и достал "козырь". Защитник напомнил Эмери матч Лиги чемпионов Барселона – ПСЖ (6:1) в сезоне 2016/17. Тогда испанский специалист возглавлял парижан, которые в последние минуты пропустили три гола и вылетели из ЛЧ после домашней победы 4:0.

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