Бывший игрок Динамо Александр Алиев в очередной раз заявил, что не поддерживает решение украинцев продолжать выступать в России, которая позорно напала на Украину.

"Выставлял пост в Instagram и обращался к российским футболистам, но я не услышал ни одного, выразившего поддержку Украине. Там люди зомбированы, они боятся всего, Путин их запугал.

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Я был очень разочарован Тимощуком, даже не хочу называть его имя. Все говорили, что он – легенда. Прекрасно помню, как мне вручали бронзовую бутсу на НСК Олимпийский, когда вся сборная стояла с нарисованным флагом на щеках. Он всегда играл с повязкой для волос с флагом Украины. Но сейчас я скажу одно: этот человек обос*ался.

Понимаю, что он работает в Зените. Никто ему ничего не говорит, но слова поддержки можно высказать. Он понимает: если что-нибудь скажет, то его выгонят. Он просто наплевал в такие трудные времена на украинцев, которые приходили болеть, поддерживать его и сборную. Для него деньги важнее.

Я очень благодарен тем ребятам, военным, нашим солдатам, которые сейчас воюют на передовой, которые кладут свою жизнь за нашу страну, большой поклон", – заявил Алиев в комментарии Денисов Time .

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