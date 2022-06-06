"Этот человек будет наволочью навеки": бывший арбитр УПЛ разнес Лаоса за судейство Украины
Глава комитета арбитров ассоциации футбола Киева и бывшей рефери Высшей лиги Александр Шамич оценил действия Матеу Лаоса, обслуживавшего встречу Уэльса и Украины.
"Никого не поздравлял после Шотландии! Чувствовал, и не безосновательно! ФИФА сделала русский мировым футбольным языкои! Они просто не могли пустить Украину.
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Футбольный арбитр! Это мой коллега! Но чистая сволочь. Есть вещи, которые невозможно скрыть. И я не буду лукавить. Чистое дерьмо вместе с сидящими на VAR. Ненавижу! Последний раз видел, когда ставили штрафную ни за что в своей штрафной, в 90-х! (Это для профи! Первый тайм, после гола).
Этот человек будет наволочью навеки! В моих глазах окончательно! Он должен этот момент пересмотреть много раз! Его, с*ка, улыбка – издевательство над нашими людьми, детьми, военными", – написал Шамич в Facebook.
Напомним, сборная Украины минимально уступила Уэльсу из-за автогола Ярмоленко. К судейству и работе VAR же было немало вопросов.
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