"Никого не поздравлял после Шотландии! Чувствовал, и не безосновательно! ФИФА сделала русский мировым футбольным языкои! Они просто не могли пустить Украину.

Уэльс – Украина: арбитр ФИФА объяснил, как принималось решение с неназначенным пенальти на Ярмоленко

Футбольный арбитр! Это мой коллега! Но чистая сволочь. Есть вещи, которые невозможно скрыть. И я не буду лукавить. Чистое дерьмо вместе с сидящими на VAR. Ненавижу! Последний раз видел, когда ставили штрафную ни за что в своей штрафной, в 90-х! (Это для профи! Первый тайм, после гола).

Этот человек будет наволочью навеки! В моих глазах окончательно! Он должен этот момент пересмотреть много раз! Его, с*ка, улыбка – издевательство над нашими людьми, детьми, военными", – написал Шамич в Facebook .

Напомним, сборная Украины минимально уступила Уэльсу из-за автогола Ярмоленко. К судейству и работе VAR же было немало вопросов.