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Это'О забил курьезный гол в Катаре

27 октября 11:17 101 Читати українською
Это'О забил курьезный гол в Катаре
Самюель Это'О / фото из соцсетей

Знаменитый экс-форвард Барселоны, Челси и сборной Камеруна Самюэль Это'О стал автором курьезного взятия ворот в матче чемпионата Катара.

В поединке первенства Катара Самюэль Это'О, который защищает цвета Катар СК, поразил ворота Аль-Араби. На 25-й минуте встречи голкипер не смог обработать мяч и отпустил его от себя. Камерунец был тут как тут: Это'О обокрал соперника и закатил мяч в пустые ворота.

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Это 4 гол камерунца за Катар СК, который занимает 9 место в чемпионате.

37-летний Это'О подписал контракт с Катар СК летом этого года. Ранее форвард выступал за Мальорку, Барселону, Челси, Анжи, Интер, Антальяспор и другие клубы.

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Мир футбольные курьёзы Видеоновости Катар СК Самюэль Это'о Самюэль Это'о
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