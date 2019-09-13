Это'О высоко оценил роль Моуринью в своей карьере

Бывший форвард Барселоны Самюэль Это'О не скупился на комплименты для португальского специалиста Жозе Моуринью.

"Я устал это повторять, но скажу, Моуринью – один из лучших людей в мировом футболе.

Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Когда я объявил о завершении карьеры, он был первым, кто прислал мне сообщение. Все игроки боролись за него", – цитирует Это'О Sport.es.

Напомним, Это'О работал под наставничеством Моуринью в Интере и Челси.

Сейчас 56-летний португальский тренер остается без работы. Последним клубом Моуринью был Манчестер Юнайтед, из которого его уволили в декабре 2018-го из-за неудовлетворительных результатов команды.

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