Бывший нападающий Барселоны Самюэль ЭтоО считает, что в команде уже есть игрок, способный стать наследником Месси.

"Я считаю, что Ансу Фати – именно тот, кто смотрит в будущее. Уже сейчас он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу действительно необходимо подготовиться и позаботиться о нем. Надеюсь, он заменит Месси", – цитирует Это'О AS со ссылкой на Sport Bible.

ПСЖ будет вынужден пожертвовать Неймаром или Мбаппе для содержания Месси

Добавим, что 18-летний испанец – воспитанник Барселоны. За основу каталонцев он играет с 2019 года. Фати уже побил ряд рекордов. В частности стал самым молодым автором гола в истории Барсы и третьим в истории испанского первенства. Также именно Ансу является самым молодым бомбардиром в истории Лиги чемпионов и Эль Класико.

Добавим, что прошлым летом Месси хотел покинуть Барселону, воспользовавшись опцией в контракте, однако тогдашнее руководство заблокировало уход 33-летнего форварда. Сейчас будущее аргентинца остается под вопросом.

Відмовив Реалу та вже б'є рекорди в Барселоні: історія Ансу Фаті, який став кривдником збірної України