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Это'О призвал Хави вернуться в Барселону, пока там играет бог футбола

10:56 41 Читати українською
Это'О призвал Хави вернуться в Барселону, пока там играет бог футбола
Самюэль Это'О и Хави Эрнандес / Фото ФК Барселона

Экс-форвард Барселоны Самюэль Это'О хочет еще раз стать свидетелем сотрудничества Лионеля Месси и Хави Эрнандеса.

"Я сказал Хави, что он в любом случае должен вернуться в Барсу. Я сказал ему, что он обязан это сделать, пока там играет бог футбола.

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Они с Месси играли вместе, и в этом плане Хави будет легче, чем кому-либо другому", – цитирует Это'О Goal.

Напомним, испанский специалист возглавляет Аль-Садд с мая 2019-го и уже успел завоевать несколько трофеев с катарской командой. Также в СМИ распространяли информацию, что Хави является потенциальным кандидатом на пост тренера Барселоны.

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