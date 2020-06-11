Это'О призвал Хави вернуться в Барселону, пока там играет бог футбола

Экс-форвард Барселоны Самюэль Это'О хочет еще раз стать свидетелем сотрудничества Лионеля Месси и Хави Эрнандеса.

"Я сказал Хави, что он в любом случае должен вернуться в Барсу. Я сказал ему, что он обязан это сделать, пока там играет бог футбола.

Касильяс назвал испанцев, которые заслуживали получить "Золотой мяч" – в списке два экс-игрока Барселоны

Они с Месси играли вместе, и в этом плане Хави будет легче, чем кому-либо другому", – цитирует Это'О Goal.

Напомним, испанский специалист возглавляет Аль-Садд с мая 2019-го и уже успел завоевать несколько трофеев с катарской командой. Также в СМИ распространяли информацию, что Хави является потенциальным кандидатом на пост тренера Барселоны.

Зозуля вернул испанский футбол поражением принципиальному сопернику – решающий шедевр создал "инвалид" из Таврии