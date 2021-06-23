"Я болею за ПСЖ, но надеюсь, что Серхио отомстит Реалу. Если бы это было возможно, я бы подписал его в Барселону. Но если Рамос все же перейдет в ПСЖ, я порадуюсь, потому что буду знать, что он поможет выиграть Лигу чемпионов. Для клуба это очень ценный трофей", – приводит слова Это'О AS.

Рамос сообщил игрокам Реала о своем переходе в ПСЖ

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос сообщил игроков Реала, что присоединится к ПСЖ этим летом. Также на игрока претендует целый ряд других клубов, в частности Милан и Рома.

Напомним, испанец так и не продлил контракт с Реалом и покинул клуб на правах свободного агента. За 16 лет в мадридском гранде Серхио Рамос провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. В его активе 23 трофея в футболке Реала.

Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля