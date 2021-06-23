Это'О призвал Барселону подписать Серхио Рамоса
Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О поделился мыслями относительно будущего Серхио Рамоса после его ухода из мадридского Реала.
"Я болею за ПСЖ, но надеюсь, что Серхио отомстит Реалу. Если бы это было возможно, я бы подписал его в Барселону. Но если Рамос все же перейдет в ПСЖ, я порадуюсь, потому что буду знать, что он поможет выиграть Лигу чемпионов. Для клуба это очень ценный трофей", – приводит слова Это'О AS.
Рамос сообщил игрокам Реала о своем переходе в ПСЖ
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос сообщил игроков Реала, что присоединится к ПСЖ этим летом. Также на игрока претендует целый ряд других клубов, в частности Милан и Рома.
Напомним, испанец так и не продлил контракт с Реалом и покинул клуб на правах свободного агента. За 16 лет в мадридском гранде Серхио Рамос провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. В его активе 23 трофея в футболке Реала.
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