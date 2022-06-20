Знаменитый форвард, который сейчас возглавляет камерунскую федерацию футбола, приговорен к 22 месяцам тюрьмы. Правда, наказание условное – за решетку легенда не сядет. В период с 2006-го по 2009 год (тогда Это'О выступал за Барселону) камерунец уклонился от уплаты налогов почти на 4 млн евро.

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Экс-нападающий "сине-гранатовых" признал вину, но главным виновником в финансовых махинациях считает своего представителя Хосе Марию Месальеса. Он получил условный срок на 1 год. Об этом сообщает Sport.es.

Прокуратура просила для обоих 4,5 года тюрьмы, но суд принял во внимание тот факт, что Это'О и Месальес раньше не привлекались к уголовной ответственности. Кроме условного заключения, Самюэль заплатит штраф в сумме 1,8 млн евро, а его бывший представитель – 905 тысяч.

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