Самюэль Это'О с сыном / Фото из соцсетей

Этьен Это'О, сын легендарного камерунского нападающего, подал в суд на своего отца, сообщает Mundo Deportivo.

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Самюэль обвиняется в невыполнении родительских обязанностей, потомок экс-игрока Барселоны требует у виновника 20 тысяч евро. Также в иске мать Этьена объясняет, что Самюэль уже длительное время не платит алименты.

Стоит отметить, что Это'О-младший также пошел по стопам отца и сейчас выступает за молодежную команду Овьедо.

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