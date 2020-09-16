Это'О предстанет перед судом – к легенде Барселоны подал иск собственный сын
18:16 - Читати українською
Камерунский экс-форвард имеет серьезные проблемы с законом.
Этьен Это'О, сын легендарного камерунского нападающего, подал в суд на своего отца, сообщает Mundo Deportivo.
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Самюэль обвиняется в невыполнении родительских обязанностей, потомок экс-игрока Барселоны требует у виновника 20 тысяч евро. Также в иске мать Этьена объясняет, что Самюэль уже длительное время не платит алименты.
Стоит отметить, что Это'О-младший также пошел по стопам отца и сейчас выступает за молодежную команду Овьедо.
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