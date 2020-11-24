Экс-форвард Барселоны Самюэль Это'О считает, что каталонцам стоит задуматься о будущем.

"Знаю, Месси даст Барселоне еще несколько лет, но он стареет. Клубу следует задуматься о будущем.

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Я бы обратил внимание на Мбаппе и Мукоко с дортмундской Боруссии. Юссуфа станет будущей звездой футбола", – цитирует Это'О Mundo Deportivo.

Напомним, летом 33-летний аргентинец намеревался покинуть Барсу, но руководство клуба не отпустило Лионеля, что спровоцировало конфликт между сторонами. По информации СМИ, Месси окончательно попрощается с каталонцами после завершения нынешнего сезона.

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