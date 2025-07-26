Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О оказался в эпицентре нового скандала, который разгорелся вокруг не выплаты призовых игрокам национальной сборной.

Еще в 2023 году сборная Камеруна провела товарищескую игру с Мексикой, за которую африканские футболисты должны были получить 600 тысяч долларов на команду. Впрочем, денег они не увидели до сих пор, сообщает Actu Cameroun.

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Отмечается, что в Федеральное бюро расследований США, ФБР и Министерство юстиции подали официальную жалобу, что может привести к международному расследованию. Интересно, что самого Это'О не обвиняют непосредственно, но из-за должности президента федерации футбола Камеруна стал ключевым звеном в распределении средств.

Напомним, Самюэль стал президентом федерации футбола Камеруна в декабре 2021 года. За свою игровую карьеру Это'О сделал себе имя в составе Барселоны и Интера, также поиграл за Мальорку, Анжи и Челси.

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