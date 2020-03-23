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Это'О поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме

00:31 7 Читати українською
Это'О поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме
Роналдиньо и Самюэль Это'О / фото из открытых источников

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О обратился к своему экс-одноклубнику Роналдиньо, который недавно отпраздновал юбилей в тюрьме в Парагвае.

"Привет, дружище. Я не могу передать, что я чувствую. Не могу представить, через что ты проходишь. Могу только мысленно поддержать тебя и сказать, что очень тебя люблю. Надеюсь, что все будет хорошо, потому что ты прекрасный человек. Ты можешь на меня рассчитывать, я сделаю для тебя все необходимое", – сказал Это'О в видео, которое он опубликовал в инстаграме.

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Напомним, в начале марта парагвайская полиция задержала Роналдиньо по подозрению в использовании поддельных документов при пересечении границы. Суд вынес решение посадить в тютьму Роналдиньо и его брата на 6 месяцев.

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Роналдиньо Роналдиньо Испания Мир Самюэль Это'О Самюэль Это'О
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