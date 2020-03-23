Это'О поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О обратился к своему экс-одноклубнику Роналдиньо, который недавно отпраздновал юбилей в тюрьме в Парагвае.

"Привет, дружище. Я не могу передать, что я чувствую. Не могу представить, через что ты проходишь. Могу только мысленно поддержать тебя и сказать, что очень тебя люблю. Надеюсь, что все будет хорошо, потому что ты прекрасный человек. Ты можешь на меня рассчитывать, я сделаю для тебя все необходимое", – сказал Это'О в видео, которое он опубликовал в инстаграме.

Как Роналдиньо праздновал 40-летие в тюрьме – появилось фото

Напомним, в начале марта парагвайская полиция задержала Роналдиньо по подозрению в использовании поддельных документов при пересечении границы. Суд вынес решение посадить в тютьму Роналдиньо и его брата на 6 месяцев.

Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все