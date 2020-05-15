Это'О назвал лучших форвардов современности и в истории – плохие новости для Роналду

Легендарный камерунский форвард Самюэль Это'О выделил сильнейших игроков на планете.

"Лучший форвард всех времен – Роналдо, "Феномено". Я его очень уважаю, восхищаюсь им. За ним идет много других нападающих. Думаю, что среди них и я.

Лучшие действующие футболисты? Я выберу Лионеля Месси, который уже имеет предостаточно опыта. А также выделю Килиана Мбаппе, который производит наибольшее впечатление среди молодого поколения. Думаю, что именно он станет главной звездой футбола в последующие годы", – цитирует Это'О издание AS.

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Напомним, в сентябре 2019 года Это'О объявил о завершении карьеры. Последним клубом в карьере Это'О был Катар, в составе которого он провел 11 матчей и забил 4 мяча.

За свою многолетнюю карьеру форвард успел поиграть за Реал, Интер, Анжи, Сампдорию, Эвертон, но главной командой в его карьере была Барселона, в составе которой он забил 108 мячей в 145 проведенных матчах.

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