toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ДИНАМО КИЕВ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Это'О назвал лучшего тренера в своей карьере

14:05 - Читати українською
Это'О назвал лучшего тренера в своей карьере
Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью / Фото The Times

Легендарный камерунский форвард Самюэль Это'О выбрал тренера, который в итоге стал его другом.

"В первую очередь Жозе – это друг. Он искренний человек, если ему что-то не нравится, он скажет тебе об этом. У нас обоих яркий темперамент, и мы хорошо понимали друг друга.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Он один из лучших людей, которых я встречал в футболе. Люди выставляют его спорной личностью, но это ложь. В жизни и футболе есть лицемерие, и многим это нравится больше, чем честным людям.

Моуринью – топ. Другое дело, что он заботится только о результате. Так он видит футбол, и в этом смысле он номер один. Моуринью – победитель и прирожденный лидер. Он говорит тебе правильные слова. Он великий", – цитирует Это'О Marca.

Моуринью и Это'о вместе работали в Интере в сезоне 2009/10.

"Ви лайно та вбивці": Ето'О та Дрогба знищують лікарів через тестування вакцини від коронавірусу і згадку про повій

blog_ava
Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ
08:00
235
Теги
Мир Самюэль Самюэль Это'О Интер Интер Жозе Жозе Моуринью
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Уотфорд
14:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук