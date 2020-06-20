Это'О назвал лучшего тренера в своей карьере

Легендарный камерунский форвард Самюэль Это'О выбрал тренера, который в итоге стал его другом.

"В первую очередь Жозе – это друг. Он искренний человек, если ему что-то не нравится, он скажет тебе об этом. У нас обоих яркий темперамент, и мы хорошо понимали друг друга.

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Он один из лучших людей, которых я встречал в футболе. Люди выставляют его спорной личностью, но это ложь. В жизни и футболе есть лицемерие, и многим это нравится больше, чем честным людям.

Моуринью – топ. Другое дело, что он заботится только о результате. Так он видит футбол, и в этом смысле он номер один. Моуринью – победитель и прирожденный лидер. Он говорит тебе правильные слова. Он великий", – цитирует Это'О Marca.

Моуринью и Это'о вместе работали в Интере в сезоне 2009/10.

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