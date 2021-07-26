Во время интервью у камерунца спросили, что Ансу Фати может почерпнуть у Месси, и добавили, что Это'О же играл с Лионелем.

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Самуэлю, похоже, такая формулировка не понравилась, а ответ был резким. "Нет. Он играл со мной, а это другое. Месси играл со мной. Я не играл с Месси. В мое время, когда я был в команде, Месси играл со мной. Все было совсем иначе", – цитирует экс-форварда Daily Mail.

Заметим, Самюэль Это'О защищал цвета Барселоны с августа 2004-го по июль 2009-го. Лионель Месси впервые надел футболку "блаугранас" в октябре 2004 года.

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