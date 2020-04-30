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Это'О: Благодаря моему совету карьера Месси изменилась

10:05 37 Читати українською
Это'О: Благодаря моему совету карьера Месси изменилась
Лионель Месси / DIARIO AS

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О рассказал, как помог карьере Лионеля Месси.

"Сначала он балансировал между первой командой и молодежкой, но был достаточно хорош. Мы уже тогда знали, что Месси однажды станет тем, кем он стал сейчас. Я очень счастлив, потому что он достиг этого благодаря своей тяжелой работе. Он совсем не изменился. Месси, как и раньше, тот же хороший человек, которого я знал тогда и знаю до сих пор.

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Недавно он сказал: "Спасибо Самуэлю". Благодаря моему совету, который я не буду здесь раскрывать, его карьера изменилась. В то время он должен был исправить некоторые вещи, но у него всегда был этот талант. Я горжусь и рад видеть историю, которую он написал, и которая еще не закончилась.

Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его достижения. Самое главное для меня – это его характер. Все ценят его и любят как игрока. Но он отличный парень, и я горжусь тем, что до сих пор среди его друзей", – цитирует Это'О AS со ссылкой на телеканал DAZN.

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Испания Самюэль Это'О Самюэль Это'О Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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