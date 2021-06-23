Это'О без колебаний назвал фаворита Евро-2020
18:27 - Читати українською
Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О дал свой прогноз относительно триумфатора нынешнего чемпионата Европы.
"Я считал фаворитом сборную Испании, и мое мнение не изменилось. Мне нравится их игровой стиль. Но чтобы завоевать трофей, нужно выигрывать. Это нелегко, но я верю в этих ребят и в Луиса Энрике", – цитирует Это'О AS.
Луис Энрике назвал фаворита Евро-2020 – это не сборная Испании
К слову, перед матчем третьего тура "Фурия Роха" расположилась на 3 строчке группы Е. Судьба путевки в плей-офф решится в очном противостоянии со Словакией, которое начнется уже сегодня, 23 июня, в 19:00.
Заметим, главным фаворитом на триумф на чемпионате Европы букмекеры называют сборную Франции.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter