"Я считал фаворитом сборную Испании, и мое мнение не изменилось. Мне нравится их игровой стиль. Но чтобы завоевать трофей, нужно выигрывать. Это нелегко, но я верю в этих ребят и в Луиса Энрике", – цитирует Это'О AS.

Луис Энрике назвал фаворита Евро-2020 – это не сборная Испании

К слову, перед матчем третьего тура "Фурия Роха" расположилась на 3 строчке группы Е. Судьба путевки в плей-офф решится в очном противостоянии со Словакией, которое начнется уже сегодня, 23 июня, в 19:00.

Заметим, главным фаворитом на триумф на чемпионате Европы букмекеры называют сборную Франции.

Словакия – Испания: анонс матча Евро-2020