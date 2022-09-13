"Стоит ли сегодня отпускать Мирчу Луческу из Динамо? О будущих тренерах Динамо сейчас говорить, на мой взгляд, рано. Это головная боль руководства клуба. Луческу на этой неделе вспомнил свою фразу после матча со СК Днепр-1 о желании уйти из клуба. Он говорил, что это были эмоции. Это был месседж – Луческу сейчас дал сигнал, что не собирается покидать Динамо.

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Фишка в чем? Что после каждого из последних матчей Динамо вопрос актуальности тренера Мирчи Луческу для этой команды становится, как для меня, все более уместным. Даже в этом туре УПЛ, ну, обыграли они ФК Львов. Обыграли минимально, 1:0. Я не знаю, как с точки зрения качества игры. Когда Динамо проигрывало 5 матчей подряд? Никогда в истории. Скромный клуб обыграли без рисунка, без уверенности, без выразительности. Давление результата было также колоссальным. Не выглядит это Динамо уверенно и убедительно.

Почему вопрос продолжения сотрудничества Луческу и Динамо становится все более уместным? Объясню. Когда Мирча Луческу пришел в Динамо, команда воспринимала его лично, его видение футбола, его умение объяснить, его подход к игре и тренировочному процессу и требования как глоток свежего воздуха после, хочется сказать, ортодоксальных методов Алексея Михайличенко. Тогда приход Луческу зажег глаза футболистам. Они реально были мотивированы, условно говоря, в рот заглядывали своему учителю.

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И тот же Луческу тогда был мотивирован, его же из Шахтера выгнали. Он просился назад, его не взяли. Пришел в Динамо, чтобы доказать Палкину и Ахметову, что старый конь борозды не испортит. И вот оно все совпало. Но сейчас у меня возникает впечатление, что сегодня этой команде Динамо этот Мирча Луческу ничего возбуждающего, ничего нового дать не сможет. И команда не выглядит такой, которая может вдохновить его на какое-то тренерское творчество.

Менять Луческу – это будет непростое решение для братьев Суркисов. Вовсе не факт, что они найдут правильную альтернативу, которая заведет двигатель этой машины. Эта команда, на мой взгляд, в первую очередь нуждается даже не в смене тренера. В первую очередь требует вливания качественной свежей крови. Возможно, это поможет что-то изменить в той ситуации, в которую попала команда", – поделился Вацко в программе Вацко on air.

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