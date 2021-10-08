"Матч с Финляндией? Будет жесткая игра, потому что нам кровь из носу нужны 3 очка. Будет как последний бой. Как говорил Петраков, каждый матч – как последний. Очень важный матч. Если не возьмем очки, то практически не будет шансов попасть на ЧМ. Чтобы двигаться дальше, нужна победа.

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Кто заменит Миколенко? Петраков использует схему в 3 защитника, левого фулбека сыграет Соболь. Он хорошо себя показывал на этой позиции в Брюгге. Не вижу никаких проблем. Слева у нас хорошая конкуренция, как и дело – Тымчик и Караваев могут закрыть бровку.

Помог бы Украине Малиновский? Этой темы стало слишком много, нужно заканчивать разговоры. Есть конфликт, окей. На данный момент Руслан не в сборной – это решение тренера. Все", – поделился Шевчук в комментарии Tribuna.

Напомним, сборная Украины встретится с Финляндией в рамках отбора к ЧМ-2022 уже завтра, 9 октября, начало в 19:00. "Сине-желтые" не смогут рассчитывать на Виталия Миколенко (травма) и Руслана Малиновского, который не получил приглашение в сборную.

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