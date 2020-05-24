"Этого парня я не хочу видеть": Яя Туре предал бразильский клуб – в пример привели экс-звезду чемпионата России

Вице-президент Ботафого Рикардо Ротенберг уничтожил хавбека Яя Туре – клуб пытался подписать ивуарийца, но тот тайком договорился с конкурентом.

"Переговоры с Васко да Гама показывают, что Яя не хочет играть в футбол, он уже подписал что-то на следующий год. Он парень, который не держит своего слова. Я не хочу его больше видеть. Ботафого – не команда для трусов.

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Туре не заслуживает носить майку Ботафого. Он не Кейсуке Хонда (экс-игрок Милана и московского ЦСКА – прим.). Слава Богу, что это Хонда в Ботафого, а не Яя. Он совершенно не такой. Я уже заблокировал его на своем мобильном телефоне. Он больше не интересует Ботафого", – цитирует Ротенберга Globo Esporte.

Напомним, ранее Туре выступал за Манчестер Сити, Барселону, Монако, Олимпиакос и донецкий Металлург.

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