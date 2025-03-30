Бывший испанский судья Итурральде Гонсалес считает, что Реал не заслуживал пенальти в игре с Леганесом (3:2) в 29-м туре Ла Лиги.

После игры "сливочных" эпизод с назначением 11-метрового в ворота "папинерос" бурно обсуждался. На 30 минуте Арда Гюлер упал в штрафной площадке после столкновения с Оскаром Родригесом. Арбитр встречи назначил пенальти. Впрочем, Итурральде Гонсалес считает, что не было оснований для такого решения.

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"Ничего нет. Мяч уже полетел дальше. VAR ничего не скажет судье, потому что был контакт. По моему мнению, это игра, в которой есть контакт, но его недостаточно, чтобы назначить пенальти. Нападающий больше уходит от защитника, выставляя правую ногу, чтобы найти контакт", – цитирует Итурральде Гонсалеса AS.

Напомним, что пенальти удачно реализовал Килиан Мбаппе, что позволило Реалу открыть счет. В итоге "сливочные" праздновали победу со счетом 3:2.

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