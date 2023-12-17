Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал победу своей команды над Брайтоном (2:0) в 17 туре АПЛ, которая сделала "канониров" лидером чемпионата Англии.

"Канониры" в прошлом туре проиграли Астон Вилле, но три очка с командой Роберто Де Дзерби вернули Арсенал на победный путь в чемпионате Англии. В ворота Брайтона забивали Жезус и Хаверц.

Арсенал – Брайтон – 2:0 – видео голов и обзор очередной победы Зинченко и Ко

"Невероятная игра. Приятно было наблюдать с самого начала и до конца, как мы играли против этой очень хорошей команды. Даже в перерыве счет этого не отражал. Арсенал вполне заслуженно одержал победу.

У нас было 15 ударов в первом тайме. Это много. Надо было продолжать. У нас нет такой точности перед воротами.

Брайтон мог отыграться при счете 1:0? Это АПЛ. Вы видите это в каждой игре. У нас было много моментов, чтобы забить гол, но мы этого не сделали. Счета 1:0 было явно недостаточно", – цитирует Микеля Артету BBC.

Победа над Брайтоном позволила Арсеналу набрать 39 пунктов и выйти на первое место АПЛ. Ливерпуль потерял очки с Манчестер Юнайтед (0:0), поэтому уступил лидерство, имея 38 баллов.

Арсенал уверенно переиграл Брайтон, вернувшись на вершину АПЛ – Зинченко провел очередной удачный матч