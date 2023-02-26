"Сможет ли Коноплянка навязать конкуренцию Мудрику и Зубкову в сборной Украины? Вот я этого и не понимаю. У нас есть молодые конкуренты на левом фланге. Мудрик и Зубков сейчас помогут гораздо больше сборной чем Коноплянка. Также есть Крыськив, который себя хорошо проявил в матче против Ренна. У нас есть молодежь, которую нужно и стоит развивать.

"А почему не Милевский и Селезнев?": известный тренер раскритиковал возможный вызов Коноплянки в сборную Украины

Разве у нас все так плохо в сборной Украины, что нужно вызывать ветеранов и возрастных футболистов? У нас хороший подбор исполнителей, поэтому мы не нуждаемся сейчас в таких футболистах, как Коноплянка", – поделился Гура в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Коноплянка в последний раз вызывался в сборную Украины 3 сентября 2020 года. В текущем сезоне вингер провел за польскую Краковию 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу