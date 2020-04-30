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"Это злоупотребление властью" Тулуза угрожает судом из-за досрочной остановки Лиги 1

17:05 14 Читати українською
"Это злоупотребление властью" Тулуза угрожает судом из-за досрочной остановки Лиги 1
Оливье Садран / фото Тулуза

Президент Тулузы Оливье Садран в открытом письме обратился к Федерации футбола Франции (FFF) и Профессиональной футбольной лиге (LFP).

"Любое решение о вылете команды на основании таблицы за 27-28 туров было бы несправедливым, нечестным и необоснованным по закону. Это злоупотребление властью. Любое одностороннее решение – мера, которая не предусмотрена действующими правилам.

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Просим, ​​чтобы FFF и LFP придерживались собственных правил. Любое решение, которое помешает праву Тулузы продолжать соревнования, будет немедленно обжаловано в суде", – приводит слова президента "фиалок" Get French Football News.

Ранее стало известно, что из-за окончательной остановки чемпионата Франции ПСЖ объявят победителем Лиги 1 сезона-2019/20. Марсель и Ренн получат путевки в Лигу чемпионов, а Лилль, Реймс и Ницца – в Лигу Европы. Амьен и Тулуза вылетят в Лигу 2.

Футбольный сезон в Лиге 1 был прекращен 13 марта из-за вспышки COVID-19. На тот момент ПСЖ уверенно возглавлял турнирную таблицу, опережая Марсель на 12 очков. Тулуза находилась на дне таблицы, набрав лишь 13 пунктов и одержав только три победы за 20 туров.

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