– Было впечатление, что у команды что-то изменилось по сравнению с предыдущим сезоном. Исчезла какая-то ярость, агрессия, инстинкт хищника. Да, нет Очеретько, и Стецьков травмирован. Как вы думаете, с чем связано, что менталитет изменился?

– А когда вы в последний раз видели, что команда, проигрывая вдесятером 0:2, продолжала пытаться играть первым номером и отыгрывалась? Когда ты играешь и тебя счет устраивает – это одно. Когда команда проигрывала 0:2, играя в меньшинстве, и создавала намного больше моментов... Вспомните игру. Тяжело это сделать. Ярость и агрессия никуда не исчезли. Когда ты Шахтеру забиваешь три гола, пытаясь играть на мяче – кто еще так делал? Я не вспомню. Я не согласен с тем, что мы потеряли агрессию. Нам очень хорошо удавалось в том сезоне комплектовать команду. Мы удачно усиливались, а эти игроки, которые приходили, были основными.

Эпический камбэк в меньшинстве и гол с "40 метров" в видеообзоре матча Кудривка – Карпаты – 2:2

Футболисты, которые пришли летом – Мирошниченко, Адамюк и вратарь – становились основными. В ходе сезона к команде присоединились Жан и Бруно, они также стали основными. Зимой взяли Сыча и Краснопира – и они сразу стали основными. Сейчас нам не удалось сработать комплексно так, чтобы мы стали сильнее. Чтобы новички вытеснили тех, кто уже был в команде. В общем я считаю, что это все анализ результата. Удаления, два пропущенных гола..

Это же не соперник создал эти моменты. Мы пропустили голы, и все. Должны понимать, что если бы я не относился к Оболони и этому стадиону, какие бы у меня не были воспоминания... Но опять же, мы играем на мяче. Вы видели, сколько мячей мы теряли из-за того, что он застревает, потому что нет полива поля. Должны понимать, что стремимся, чтобы все команды в Украине играли вторым номером. Такое состояние газона не позволяет качественно действовать первым номером.

Когда Кудривка наигрывает комбинацию, передача назад и удар в одно касание за спину – мяч не летит к вратарю, он останавливается, и это преимущество для нападающего. Когда ты в позиционной обороне садишься и ждешь контригры, процент брака повышается из-за того, что мяч застревает. Инстинкт хищника... Возможно, да. Имея во втором тайме много потенциальных моментов для голов, мы должны быть более агрессивными и выгрызать эти шансы. Здесь я согласен на сто процентов. Фабиано не добежал, Невес, Краснопир... Наверное, люди этого не видели, но я четко видел голевые моменты. Два метра, метр... Этого пока не хватает. Опять же, мы забиваем голы, создаем моменты, имеем характер – и это показатель того, что атмосфера, микроклимат и вера в то, что мы делаем, живет в наших сердцах, – цитирует Лупашко пресс-служба Карпат.

Напомним, что во время встречи Карпаты проигрывали 0:2 из-за удаления, но сумели совершить камбэк и вырвать ничью 2:2.

