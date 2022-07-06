Бывший защитник Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, как он относится к россиянам после нападения на Украину 24 февраля 2022 года.

"В Беларуси люди все понимают. Если есть хоть немного мозгов, все понимают. Как по-другому? Мы ведь до этого жили и все было хорошо.

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Ситуация в Мелитополе? Город в оккупации, да. Не то что очень сложно, но слава Богу там ничего такого нет, беззакония нет. Только людям негде работать, цены поднялись. Ничего хорошего, пока там оккупанты. У меня бабка и отец там. Сестра приедет из Крыма, сделает им карточку, чтобы была связь.

Отношение к россиянам? Это же не люди, кого спросите. Кто их может любить после того, что они делают? Это ведь на всю жизнь останется. Их никто за людей считать не будет. Там есть здравомыслящие люди, но боятся говорить. Нормальный человек никогда не будет с этой страной что-либо связывать", – поделился Хачериди в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, продолжается уже 133-й день войны, которую начали рашисты против Украины. Пока оккупантов не смогли прогнать из южной и восточной частей нашей страны.

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