"Здесь совсем другой масштаб, чем у дел Эвертона и Ноттингем Форест. Не может быть никаких сомнений в том, что это закончится по меньшей мере понижением Ман Сити в классе – вопрос не будет стоять, если обвинения будут доказаны. Речь идет о скрытых делах в течение 10 лет.

АПЛ подозревает, что основные спонсорские соглашения Сити заключались не на 50-60 миллионов фунтов, а на самом деле на 8 миллионов, все это было фикцией. Куча людей врала, куча руководителей из нескольких компаний были причастны к этому, клуб также врал множеству других сторон.

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Если это будет подтверждено, все очень серьезно. Никто не станет с этим спорить.

Но я думаю, что обвинения с Сити будут сняты. Дело такого рода должно иметь определенный уровень убедительных доказательств, которые, на мой взгляд, невозможно предоставить независимой комиссии.

Более того, маловероятно, что такие нарушения имели место в течение всего 10-летнего периода с лицами из клуба и привлеченных компаний. Это кажется крайне маловероятным и станет отправной точкой для любой независимой комиссии. Для любого квазисуда или трибунала будет очень сложно предположить, что такое количество людей было нечестным и врало в показаниях", – заявил Борсон в эфире TalkSport.

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