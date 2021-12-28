"Шевченко – великий футболист и хороший тренер. У него очень хорошая команда, хорошие тренеры. Мне нравится, как выступает команда под руководством Шевченко.

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Нет, у нас конфликта не было. Это выбор главного тренера. Значит, я не подхожу сборной. Играть за сборную – мечта каждого футболиста. Независимо от того, сколько тебе лет, как ты себя чувствуешь. Это мечта. Я смотрел на Шевченко, других футболистов сборной – это была моя мечта, и я ее достиг. Я играл в сборной, пусть и относительно немного времени. Это бонус. Ты входишь в определенное количество топов в своей стране", – сказал Селезнев в интервью Футбольному формату.

Напомним, свой последний матч за сборную Украины нападающий сыграл 9 сентября 2018 года. Тогда "сине-желтые" в Лиге наций победили Чехию, а Селезнев сыграл всего 5 минут.

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