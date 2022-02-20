"Илья на меня произвел впечатление после первой тренировки. Мы его давно хотели посмотреть. Момент пришел, когда его вызвали. Первая тренировка, те требования, которые мы хотим, он просто выполнял то, что слышал на теории.

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У нас была на следующий день игра с Олимпиком, я говорю помощникам: "Я его вижу в стартовом составе на завтрашнюю игру, потому что реально это какой-то вундеркинд", – поделился Ротань в интервью Sportarena.

Добавим, что Забарный уже успел не только дебютировать, но стать основным защитником сборной Украины на Евро-2020. В текущем сезоне Илья сыграл 23 матча за Динамо, в которых отличился ассистом.

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