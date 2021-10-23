"Мы сыграли хорошо. Команда действовала остро и приложила много усилий. Мы прессинговали высоко и завоевали много мячей, играли в высоком ритме и создавали много моментов. Чтобы забить семь голов, нужны моменты и немного удачи. Это всего лишь одна игра, следующая состоится вечером во вторник в Кубке Лиги. Футболисты заслуживают всяческих похвал, но это всего лишь одна игра.

Челси – Норвич – 7:0 – видео голов и обзор матча

Основное внимание уделялось тому, чтобы мы сохраняли ту же интенсивность и создавали моменты. Это было нужно от игроков. Я счастлив, потому что интенсивность и ритм были на уровне. Мне очень жаль тренера Норвича Фарке из-за того, что Челси не остановился. Но мы и не хотели останавливаться. В перерыве сказали, что хотим продолжить. Сегодня Фарке чувствует себя ужасно – надеюсь, он вернет команду в нужное русло. Даниэль этого заслуживает, он хороший человек", – приводит слова Тухеля BBC.

Добавим, что Челси поиздевался над Норвичем, отгрузив в ворота "канареек" 7 голов. Героем встречи стал Мейсон Маунт, записавший в свой актив хет-трик.

Челси разгромил Норвич и закрепил лидерство в АПЛ – Маунт оформил хет-трик, все 7 голов забили англичане