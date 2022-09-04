"Это все х*рня!": Сабо нашел причины отсутствия трансфера Цыганкова
Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо не понимает ажиотажа вокруг Виктора Цыганкова.
"Журналисты возвели Цыганкова в такой ранг, что как будто его должен купить Манчестер Сити.
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Он был хорошим растущим футболистом, но за последний год у него очень много травм. Он не играет и даже не может себя подготовить физически.
Европейским клубам зачем Цыганкова покупать, чтобы лечить или держать на скамейке? Многие пишут, что все за ним гоняются. Это все х*рня!" – сказал Сабо в комментарии FanDay.
Напомним, СМИ приписывали интерес к Цыганкову со стороны Севильи, Вильяреала, ПСВ и Аякса. В свою очередь президент Динамо Игорь Суркис отметил, что получал лишь унизительное для клуба предложение от Жироны.
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