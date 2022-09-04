"Журналисты возвели Цыганкова в такой ранг, что как будто его должен купить Манчестер Сити.

Динамо поставило точку в переходе Цыганкова – Суркис раскрыл все карты

Он был хорошим растущим футболистом, но за последний год у него очень много травм. Он не играет и даже не может себя подготовить физически.

Европейским клубам зачем Цыганкова покупать, чтобы лечить или держать на скамейке? Многие пишут, что все за ним гоняются. Это все х*рня!" – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, СМИ приписывали интерес к Цыганкову со стороны Севильи, Вильяреала, ПСВ и Аякса. В свою очередь президент Динамо Игорь Суркис отметил, что получал лишь унизительное для клуба предложение от Жироны.

Циганков: стати легендою Динамо не можна "кинути" Суркіса – де поставити кому?