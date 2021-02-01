Евгений Селезнев не слишком охотно поделился подробностями своего отчисления из Колоса за якобы строгое нарушение режима.

"Сейчас все хорошо, я дома с семьей. Все, что пишут, это все бред. Я столько прочитал про себя, что я пьяным на матч выходил. Все это происходит, а у меня ребенок, мать, жена. Мне больше их жаль, чем себя", – сказал Селезнев в программе Цыганык Live

Селезнева отчислили из Колоса из-за появления на спарринг в состоянии алкогольного опьянения, – СМИ

Отдельные СМИ заявляют, что 35-летний форвард прибыл на контрольный матч против брестского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Это и стало причиной отчисления из команды.

Добавим, что Селезнев подписал контракт с Колосом 2 сентября прошлого года. Нападающий провел 12 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом.

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