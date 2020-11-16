"Матч Швейцария – Украина важен для обеих команд. Он важен, как стратегически так и для перспективы. Украинские футболисты должны отдаться полностью. А что касается тренерского штаба, то, я думаю, он приложит все усилия для того, чтобы команда заработала с первой секунды.

Швейцария – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Каким будет состав? Состав варьируется в течение долгого периода. И каким он будет, не знаю, кто сможет сказать. Перед матчами тесты на коронавирус показывают разные результаты. Это уже в чем-то похоже на казино. Может будет так, а может по-другому.

Сборная Швейцарии – сильная команда, которая играет с первой секунды. Мне кажется, в этом противостоянии нужно быть физически сильными. Швейцария будет атаковать с первых минут, поскольку им нечего терять. Соответственно нашим нужно быть готовыми к этому. Нужно не ошибаться в обороне и попытаться реализовать свои моменты в атаке", – цитирует Ващука Meta-ratings.com.ua.

Напомним, 17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций. Для достижения цели подопечных Шевченко может устроить и ничья.

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