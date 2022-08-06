"Это действительно хорошая победа. Сделать такое непросто, ведь здесь сильная атмосфера и соперник. Они создали так много проблем, что-то похожее мы испытали в прошлом сезоне. Но приехать и выиграть таким образом – это заслуга ребят. Я действительно счастлив.

Ассист Зинченко в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2

Разочаровывает то, что мы не забили больше голов, потому что у нас было так много возможностей. Мы выглядели реальной угрозой, но не можем рассчитывать атаковать здесь в течение 95 минут. Этого не будет. Потом у нас бывают моменты, когда мы должны защитить себя, окопаться и отвечать за свою работу, особенно когда мы глубоко защищаемся. В этот раз сделали это фантастически хорошо, поэтому я очень рад, что сыграл на ноль и победил.

Новички? Для Салиба приехать сюда и в первом же матче АПЛ сыграть на выезде против такой физически сильной команды – большое испытание. Но решения этого парня в каждой ситуации заслуживают большой похвалы. Я похлопал его по спине, потому что он был великолепен. Алекс и Габи имеют опыт, они играли в АПЛ много раз, но это все-таки новая команда для них. Как они уже адаптировались – это впечатляет", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Арсенал одержал победу над Кристал Пелас – Зинченко исполнил ассист, круто сыграл в атаке, но раскрыл проблемы в защите