Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал об атмосфере в команде после матча против Румынии на Евро-2024 (0:3).

"Ярмоленко мне говорил, что после игры с Румынией в раздевалке игроки не грустили из-за результата и своей игры, а сразу смотрели, как отреагировали на это подписчики, болельщики. Это возмутило Ярмоленко и поэтому он попросил меня, чтобы они поговорили между собой.

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Важно, чтобы игроки понимали, что на Евро нет времени на раскачку. Это минимум 3 игры, где ты должен быть максимально сконцентрирован", – сказал Ребров в интервью Прямая красная.

Напомним, национальная сборная Украины вылетела с Евро-2024, заняв последнюю строчку группы Е. Все команды имели по 4 очка, но наша уступила по дополнительным показателям.

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