Украинский голкипер Анатолий Трубин дал первый комментарий после своего перехода в Бенфику.

"На мой взгляд, Бенфика – один из лучших клубов в Европе. Вот почему я здесь. Я очень рад быть здесь".

Трубин покинул Шахтер - Бенфика объявила финансовые условия трансфера, 100 миллионов клаусулы

В команде хорошие вратари. Мы в большом клубе. Для меня это возможность проявить себя, каждый день развиваться, а кто лучше, тот будет играть", – цитирует Трубина клубная пресс-служба "орлов".

Напомним, украинский вратарь Анатолий Трубин стал игроком португальской Бенфики. Сумма отступных по Трубину составляет впечатляющие 100 миллионов евро. Именно такую клаусулу придется выплатить потенциальному покупателю украинского голкипера, чтобы не вести переговоры с португальцами.

Напомним, долгое время фаворитом в борьбе за украинца называли Интер, однако миланский клуб отказался выполнять условия Шахтера и планировал через год забрать Анатолия бесплатно. "Горняки", обученные горьким опытом финансовых потерь из-за "правила ФИФА", решили сыграть на опережение. Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

Как отказаться от Украины и Шахтера ради длинного рубля и оказаться в полной заднице – поучительная история Марка Мампасси