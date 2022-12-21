Напомним, в финале катарского чемпионата мира Аргентина еще до перерыва смогла забить в ворота Уго Льориса два "сухих" мяча. Однако Франция благодаря дублю Мбаппе отыгралась и перевела игру в овертайм. Там команды обменялись голами Месси и Мбаппе. Судьба титула решилась в серии пенальти, в которой более точными были аргентинцы.

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На камбэк в основное время Францию вдохновили выступления главного тренера и лидеров команды во время перерыва. "Ребята, это не мы! Это не то мышление, с которым мы боролись друг за друга. Мы потеряли два-три мяча, начали опускать головы. Что это? Это неправильный менталитет. В первую очередь – мы бойцы. Мы боремся друг за друга. Черт возьми, ребята, не начинайте играть каждый сам за себя. Тут – команда. Это война, парни. Нам нужны все!" – сказал Варан.

"Ребята, я вам без обиды скажу. Вы видите разницу? Она заключается в том, что они играют в этом долбанном финале, а мы – нет!" – цитирует Дешама RMC Sport. Отмечается, что после своей речи наставник французов сильно ударил кулаком по столу, чуть не травмировав руку.

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"Я был очень недоволен в перерыве. Кроме того, я забил палец. У нас есть это качество – сила характера. Мне это нравится. Нельзя отпускать, все происходит очень быстро. Нужно верить до конца", – прокомментировал эпизод специалист.