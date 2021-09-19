"Это война", – Матерацци вспомнил грубые фолы против Шевченко
15:21 - Читати українською
Бывший защитник Интера Марко Матерацци рассказал о соперничестве с Андреем Шевченко в Серии А в начале нулевых.
"Я помню те грязные фолы против Шевченко. На поле не бывает друзей. Победу надо вырвать любой ценой. Шевченко – великий футболист и тренер, но тогда для меня он был врагом.
Это война, понимаешь. И меня не волновало, как мы ее выиграем. Да, я использовал жесткие приемы и мог нанести ему травму, но я ни о чем не жалею.
Когда Шевченко выходил на матч со стальными пластинами в челюсти, я сказал ему в подтрибунке, что с ним случится что-то плохое. А он рассмеялся мне в лицо. Он такой же боец, как и я", – сказал Матерацци.
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