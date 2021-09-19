"Я помню те грязные фолы против Шевченко. На поле не бывает друзей. Победу надо вырвать любой ценой. Шевченко – великий футболист и тренер, но тогда для меня он был врагом.

Это война, понимаешь. И меня не волновало, как мы ее выиграем. Да, я использовал жесткие приемы и мог нанести ему травму, но я ни о чем не жалею.

Когда Шевченко выходил на матч со стальными пластинами в челюсти, я сказал ему в подтрибунке, что с ним случится что-то плохое. А он рассмеялся мне в лицо. Он такой же боец, как и я", – сказал Матерацци.

"Милан" золотой эпохи Шевченко. Где они сейчас