"Это весомая персона в украинском футболе". Новичок Динамо оценил сравнение себя с Ярмоленко
Полузащитник Анхель Торрес знает о значимости для клуба украинского вингера-ветерана.
Колумбиец Анхель Торрес в первом интервью пресс-службе Динамо после подписания контракта признался в том, что хочет делать известным исключительно свое имя.
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"Да, я уже узнал, какие достижения у Андрея Ярмоленко в Украине, насколько это весомая персона в украинском футболе. Но я не хотел бы себя сравнивать ни с одним игроком. Я хочу строить свою карьеру, не равняясь ни на кого, хочу сделать известным свое собственное имя.
Еще год назад были разговоры связанные с Динамо. И они продолжались целый год. Но эти все разговоры, наконец, в прошлом. Теперь я в Киеве и готов демонстрировать свои лучшие качества будучи игроком этого великого клуба", – рассказал Торрес.
25-летний колумбиец также признался, что в составе Динамо он намерен улучшить клубное наследие. Он давно интересовался историей киевского клуба, поэтому готов к этому.
"Я давно следил за культурой и историей ФК Динамо Киев. И я знал о третьей звездочке. Поэтому хочу помочь команде ее взять. Я собираюсь себя отдать полностью киевскому клубу. И я хочу уже в этом сезоне помочь Динамо стать чемпионом. Если посмотреть наперед, желаю бороться с бело-синими за все возможные титулы. Хочу принести много трофеев наиболее титулованному украинскому клубу", – добавил игрок.
Анхель Торрес подписал с Динамо контракт сроком на 3 года.
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