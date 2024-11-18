"Мы знали, что победа будет сложной, потому что Италия в отличной форме. Думаю, первое место заслуженное, потому что мы сделали несколько очень хороших вещей. Я сказал бы, что мы вынесли очень ценный урок из первой встречи, чтобы не повторять тех же ошибок снова. Моя команда молодая и малоопытная, но имеет качество, и мы доказали это сегодня вечером.

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Для победы нужно было всего понемногу. Думаю, что использование трех нападающих сыграло решающую роль, помогая хорошо защищаться и создавая проблемы для Италии. Технически моя команда показала великолепную игру, и я принимал решения по стандартным комбинациям, изучая оборонительные позиции Италии. Это тоже окупилось.

Конечно, Италия тоже доказала, что имеет много качества. Франции были нужны эти шесть игр, чтобы получить немного кислорода, дать молодым игрокам время вырасти и показать, на что они способны. Поэтому эта победа – великий момент для моих игроков.

Никто не может заставить меня потерять спокойствие или сосредоточенность. Это правда, что мы не победили Израиль, который сам только что обыграл Бельгию. Я работаю тренером Франции уже 12 лет и понимаю неизбежно, что люди устали видеть меня! Мне приходится блокировать все, что приходит извне, и концентрироваться лишь на игроках в раздевалке", – цитирует Дешама Football Italia.

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