"Это уже второй "педерсен" для нас. Первый был Кашшаи, а теперь Лаос. Мне тоже кажется, что был пенальти. Вы же видели в трансляции, что Лаос подбегал к Ярмоленко. Сказал: "Касание было, но незначительное". Как это трактовать?

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Я уверен, что в нашем чемпионате поставили бы пенальти и дали желтую карточку. Помню, в свое время мы играли матч Лиги чемпионов против Янг Бойз, и тогда за такой фол Морозюка пенальти поставили.

Например, в Англии также смотрят на силу удара, у нас такого нет. Возможно, с этой точки зрения Лаос был прав, но я считаю, что это пенальти. Полагаю, он побоялся сам смотреть повтор. Еще и фолил Аллен, для которого это могла быть вторая желтая, и матч бы перевернулся. Может, и это имело свою роль", – резюмировал Сидорчук в интервью Пряма червона.

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