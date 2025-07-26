"Я начну вот с чего: уже видно, что Шахтер очень сильно изменился с приходом Арды Турана. Это уже совсем не та команда, что была при Марино Пушиче. Рисунок игры изменился кардинально! Чувствуется рука, скажем так, другого специалиста. Вот этот его турецкий запал, эмоции, как по мне, передались команде. У Турана небольшой опыт тренерской работы, но он уже показал, что за чуть более, как месяц, можно многое в команде изменить. И это при том, что почти все те же игроки в составе, плюс кое-кто вернулся из аренд.

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Игра Шахтера, если честно, меня приятно удивила. Уверенно, вот именно уверенно победили довольно сильного соперника и для меня это было довольно неожиданно. Посмотрим, что будет дальше. Насколько хватит вот этого запала у ребят, но тут уже зависит все исключительно от них.

Мне понравилась игра Алиссона. Отыграл уверенно, И забил, и отдал. Кевин, то же, один плюс один, молодчина. Очень приличная игра в его исполнении, особенно его гол, на исполнение положил. А еще хотел бы отметить Артема Бондаренко, который хорошо в игру вошел (заменил Алиссона на 76 минуте – прим.). Олег Очеретько был мотором команды.

В общем, то никто не выпадал из игры. Сыграли очень целостно, командно. Претензий у Турана к игрокам не должно быть, хотя были определенные ошибки, потери мяча ... Но все это разберется на теории впоследствии, в футболе, это абсолютно нормальное явление", – поделился Федецкий в интервью Украинскому футболу.

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