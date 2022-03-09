"Выезжая из Украины, я увидел много тяжелых сцен на обочине, вернувших меня в 1990 год, домой в Хорватию. Дети покидают свои дома, многие семьи с вещами, упакованными в сумки. Трудные моменты. Но нужно верить, что все будет хорошо. Иного решения у нас нет.

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Война хотела забрать у меня дом в 1990 году, она забрала его у меня в 2014 году, теперь она снова хочет забрать мой дом, наш дом. Я думаю, что это уже слишком. Я покинул Донецк за три дня до того, как в 2014 году начали бомбить аэропорт. Оккупанты уже вошли в город, но я не ожидал, что что-то произойдет. Донецк является мирным местом, которое всегда принимало иностранцев, как и Украина в целом.

Украинцы хорошие люди. Они никогда ни на кого не нападали. Они ничего этого не заслуживают. Но, очевидно, у одного человека другое мнение, и мы сделаем все возможное, чтобы его изменить", – рассказал Срна в интервью The Guardian.

Напомним, Дарио активно помогал легионерам Шахтера и Динамо эвакуироваться из Украины. Кроме того, он пытается вывезти в Хорватию больше молодых футболистов из Академии Шахтера и не только.

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