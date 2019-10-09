"Это уже не тот Шахтер, который был 10 лет назад", – Вукоевич поделился мыслями о будущем Шахтера в Лиге чемпионов

Скаут киевского Динамо и тренер сборной Хорватии U-20 Огнен Вукоевич высказался относительно поединке третьего круга Лиги чемпионов между донецким Шахтером и загребским Динамо.

"Во-первых, это не тот Шахтер, который был 10 лет назад. И то, что команда играет домашние матчи в Харькове – минус для клуба. Атмосфера не такая зажигательная, как была в Донецке.

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Уверен, что правый и центральные защитники Шахтера не соответствуют уровню остальной команды. Защита значительно хуже нападения. Убежден, что Ольмо, Оршич и Петкович смогут создать много проблем. Если Динамо (Загреб – прим.) будет смело атаковать, то сможет забить в Харькове. А в защите нужно постараться остановить бразильцев, закрыть их. И тогда Динамо будет близко к положительному результату. Верю в загребскую команду.

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Шахтеру может помочь фактор Дарио Срны. Он – помощник тренера, хорошо знает Динамо. Он будет в мельчайших деталях изучать состав соперника. Шахтер, безусловно, очень хорошо подготовится к этим матчам. В общем, будет интересно, и я ожидаю, что матч в Харькове даст некоторые ответы. Шансы одинаковые, мелочи все решат.

Мы все знаем, кто такой Коноплянка. Он наверняка станет усилением команды. Но вопрос в том, когда. Он долгое время не играл, и трудно сказать, когда он будет в хорошей форме. Но то, что он может стать важным игроком для команды, это точно", – сказал Вукоевич в интервью Sportske Novosti.

Напомним, в матче третьего тура Лиги чемпионов Шахтер в Харькове будет принимать Динамо Загреб. Матч состоится 22 октября в 19:55.

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