"Есть черная полоса, играем одни ничьи. В каждом матче пропускаем. К сожалению, не можем реализовать моменты. У нас с чехами были хорошие моменты. Нужно сделать обширный анализ и что-то поменять. Потому что уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу. Мы самая мирная команда – одни ничьи.

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Относительно своей замены... Почувствовал небольшую боль в икроножной мышце. Решил не рисковать. Сделаю обследования – скажут точно.

Какая атмосфера в раздевалке? Никто счастливее не стал. Тем более опять на последних секундах, как и с Казахстаном, потеряли победу. Хорошо, что это товарищеский матч, никакой роли в турнирной таблице не играет. Но все равно была задача выиграть матч и с хорошим настроением готовиться к Финляндии.

Относительно решения тренерского штаба в матче с равным соперником играть вторым номером... Много было молодых игроков, которые дебютировали. Были те, кто не получают много игровой практики в сборной. Думаю, при такой игре с таким соперником – это логичное решение. Мы хотели контролировать мяч, выходить из обороны, но соперники не давали нам делать это. Чехия – сильный соперник, они нас хорошо прессинговали.

Дебютанты, считаю, отлично сыграли. Плюс Корниенко удалось забить гол. Думаю, они могут быть довольны своей игрой", – цитирует Кривцова Isport.

Напомним, забив в середине первого тайма в матче с Чехией украинцы умудрились пропустить на четвертой добавленной минуте и потеряли, казалось бы, стопроцентную победу.

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