"Это уже не первый раз такое у Ворсклы": Максимов раскритиковал подопечных за упущенную победу над Десной
10:16 - Читати українською
Главный тренер полтавчан Юрий Максимов прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ с Десной (2:2).
4’ Давид Пуцлин
17’ Руслан Степанюк
Викентий Волошин 26’
4’ Давид Пуцлин
17’ Руслан Степанюк
26’ Викентий Волошин
"Если мы не выиграли – значит не справились с поставленной задачей. Другой задачи нет – выходить и выигрывать. Ведя в счете 2:0 – команда сдалась.
Ворскла – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча
Надо доводить до победы, играя дома 2:0. С начала чемпионата такие моменты, везде выиграем, а потом играем вничью. Это уже не первый раз, когда мы ведя в счете играем 2:2. Где-то мастерства не хватает. Делаем ошибки те, которые не должны делать", – сказал Максимов на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, побеждая по ходу встречи Десну 2:0 Ворскла умудрилась еще до перерыва дважды пропустить и свела матч к ничьей.
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