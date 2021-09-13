"Если мы не выиграли – значит не справились с поставленной задачей. Другой задачи нет – выходить и выигрывать. Ведя в счете 2:0 – команда сдалась.

Ворскла – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча

Надо доводить до победы, играя дома 2:0. С начала чемпионата такие моменты, везде выиграем, а потом играем вничью. Это уже не первый раз, когда мы ведя в счете играем 2:2. Где-то мастерства не хватает. Делаем ошибки те, которые не должны делать", – сказал Максимов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, побеждая по ходу встречи Десну 2:0 Ворскла умудрилась еще до перерыва дважды пропустить и свела матч к ничьей.

Ворскла в прекрасном матче расписала боевую ничью с Десной