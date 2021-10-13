"Хочу обратить внимание на состояние поля. Сборная Украины не так частто играет во Львове, нужно что-то с этим делать. Мы не можем все время играть в Киеве на НСК Олимпийский, где хороший газон.

Украина – Босния и Герцеговина – видео голов

Это ужас. Ты не можешь остановиться, ребята подскальзовались на ровном месте. Нужно что-то с этим делать, потому что мы хотим играть на чемпионатах Европы, а у нас есть только одно нормальное поле.

Мы еще за день до матча обратили внимание, что газон не соответствующего уровня, он был весь в кочках, мы попросили его "вкатать". У нас техничные игроки, которые могут быстро выбежать один на один, а мяч начинает "дробить", прыгать", – заявил Степаненко.

Чтобы гарантировать себе второе место в группе D в рамках отбора к ЧМ-2022 украинцам нужно обязательно побеждать Боснию на выезде, матч состоится 16 ноября.

Украина упустила победу над Боснией и Герцеговиной – первая такая неудача во Львове оставляет на 2 месте отбора ЧМ-2022